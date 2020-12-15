В Одесской области разоблачили девушку в умышленном убийстве

В Одесской области работники полиции разоблачили 21-летнюю жительницу Великомихайловского района в умышленном убийстве своего сожителя. Девушка пыталась обмануть правоохранителей и утверждала, что потерпевший сам себе нанес ранение, и замалчивала свое нападение на него с ножом.

По данным Нацполиции, о смерти 34-летнего мужчины стало известно от его родственников.

— По прибытии следственно-оперативной группы на место происшествия на теле покойника была обнаружена колотая рана в области сердца. Сожительница мужчины с порога заявила, что во время ужина он ненадолго вышел на улицу, а в дом вернулся уже с ранением, от которого вскоре умер, — сообщает полиция.

Во время досудебного следствия молодая девушка призналась, что это она ударила сожителя ножом, когда между ними возникла ссора.

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Хотела скрыть: в Одесской области 21-летняя девушка убила сожителя / 3 фотографии

По данным правоохранителей, оба были в состоянии алкогольного опьянения. А чтобы скрыть следы правонарушения злоумышленница вымыла пол от крови, а нож спрятала под ковер.

Орудие преступления было изъято и направлено на экспертизу. 21-летней жительнице Одесской области объявили подозрение в умышленном убийстве по ст.115 УК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Преступления в Украине

Суд Немировского района Винницкой области вынес приговор мужчине, который убил и ограбил 82-летнюю пенсионерку.

В сентябре 2019 года подсудимый ночью прокрался в дом бабушки с целью ограбления. Когда женщина услышала шум, решила сопротивляться наглому грабителю.