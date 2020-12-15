Обманул на $1,2 млн: в Сумах задержали белоруса, находившегося в международном розыске

Сумские оперативники задержали и установили злоумышленника, находившегося в международном розыске.
Им оказался гражданин Беларуси. В розыске он находился с февраля 2018 года.
Установлено, что мужчина занимался продажей квартир в несуществующих домах, а процедура продажи осуществлялась по поддельным документам.
За все время мошеннику удалось обогатиться на $1,2 млн.
Согласно законодательству Республики Беларусь, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Задержание злоумышленника в Борисполе
В столичном аэропорту Борисполь днях полиция задержала гражданина Польши, который находился в розыске Интерпола.
Иностранец пытался сесть на борт самолета в Объединенные Арабские Эмираты.
В Польше объявили мужчину в розыск за подделку документов и организованную преступность.