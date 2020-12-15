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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Обманул на $1,2 млн: в Сумах задержали белоруса, находившегося в международном розыске

Сумские оперативники задержали и установили злоумышленника, находившегося в международном розыске.

Им оказался гражданин Беларуси. В розыске он находился с февраля 2018 года.

Установлено, что мужчина занимался продажей квартир в несуществующих домах, а процедура продажи осуществлялась по поддельным документам.

За все время мошеннику удалось обогатиться на $1,2 млн.

Согласно законодательству Республики Беларусь, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Задержание злоумышленника в Борисполе

В столичном аэропорту Борисполь днях полиция задержала гражданина Польши, который находился в розыске Интерпола.

Иностранец пытался сесть на борт самолета в Объединенные Арабские Эмираты.

В Польше объявили мужчину в розыск за подделку документов и организованную преступность.

Источник: Нацполиция

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