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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Мокрый снег и порывы ветра в Украине оставили без света 120 населенных пунктов

Из-за непогоды в Украине, мокрого снега и порывов ветра, по состоянию на утро 16 декабря обесточенными остаются 120 населенных пунктов.

Больше всего от осложнения погодных условий пострадала Черниговская область.

Сейчас над восстановлением электроснабжения работают бригады работников облэнерго.

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Транспортное сообщение обеспечено на территории всей страны. К чистке дорог привлечены 459 работников и 342 единицы техники.

Гололед в Киеве

Из-за осложнения погодных условий, которые фиксируются в Украине с 10 декабря, дороги и улицы в ряде регионов сковал лед.

Из-за этого на территории страны увеличилось количество ДТП, а людям сложно добираться на работу.

Подробнее о погоде в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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