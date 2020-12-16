Из-за непогоды в Украине, мокрого снега и порывов ветра, по состоянию на утро 16 декабря обесточенными остаются 120 населенных пунктов.

Больше всего от осложнения погодных условий пострадала Черниговская область.

Сейчас над восстановлением электроснабжения работают бригады работников облэнерго.

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Транспортное сообщение обеспечено на территории всей страны. К чистке дорог привлечены 459 работников и 342 единицы техники.

Гололед в Киеве

Из-за осложнения погодных условий, которые фиксируются в Украине с 10 декабря, дороги и улицы в ряде регионов сковал лед.

Из-за этого на территории страны увеличилось количество ДТП, а людям сложно добираться на работу.

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