В Канаде модельера Питера Нюгарда арестовали из-за 57 изнасилований

Канадского модельера и миллиардера Питера Нюгарда задержали в США. Его обвиняют в изнасилованиях, торговле людьми и вымогательствах.

79-летнего Нюгарда арестовали в Виннипеге (Канада). 13 января состоится суд, который и решит вопрос об экстрадиции в США.

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Мужчину задержали по запросу США, где его обвиняют в изнасилованиях, торговле людьми и вымогательствах, в том числе на территории США, Канады и Багамских островов.

57 женщин подали иск в суд Нью-Йорка, в котором обвиняли модельера в изнасилованиях. Некоторые эпизоды произошли еще в 1977 году, при этом двум потерпевшим на момент преступлений было 14 лет.

Отдельный иск был подан двумя сыновьями 79-летнего Нюгарда. Они утверждают, что были изнасилованы в подростковом возрасте знакомой их отца по его прямому указанию.

Питер Нюгард — канадский модельер финского происхождения, который основал популярную компанию Nygard.

Изнасилование школьниц под Киевом

28 ноября в Вишневом под Киевом суд избрал меру пресечения 56-летнему насильнику двух несовершеннолетних девушек.

Им оказался одиозный фотограф Александр Ктиторчук.

Согласно материалам следствия, показанных в сюжете Чрезвычайных новостей, мужчина развращал и насиловал несовершеннолетних девушек в автомобиле.

До приговора суда мужчина будет находиться в следственном изоляторе: заседание по делу фотографа проходило в закрытом режиме.