В Днепре произошел пожар в частном жилом доме. В результате погибли три человека.

Пожар произошел на улице Николая Хвылевого 15 декабря в 23.15.

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— Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела трех человек. Трое погибших — мужского пола, другие данные устанавливаются, — заявили в пресс-службе ГСЧС.

Огонь повредил хозяйственную постройку (деревянная пристройка к дому), деревянные перекрытия и крышу дома.































В Днепре горел частный дом — три человека погибли / 8 фотографий

Пожар на Кировоградщине

В ноябре во время пожара в частном доме в Кировоградской области погибли четыре человека.

На пепелище нашли тела двух взрослых, а также двоих детей — 2016 и 2018 годов рождения.