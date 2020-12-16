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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Днепре горел частный дом — три человека погибли

В Днепре произошел пожар в частном жилом доме. В результате погибли три человека.

Пожар произошел на улице Николая Хвылевого 15 декабря в 23.15.

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— Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела трех человек. Трое погибших — мужского пола, другие данные устанавливаются, — заявили в пресс-службе ГСЧС.

Огонь повредил хозяйственную постройку (деревянная пристройка к дому), деревянные перекрытия и крышу дома.

  • В Днепре горел частный дом — три человека погибли
  • В Днепре горел частный дом — три человека погибли
  • В Днепре горел частный дом — три человека погибли
  • В Днепре горел частный дом — три человека погибли
  • В Днепре горел частный дом — три человека погибли
  • В Днепре горел частный дом — три человека погибли
  • В Днепре горел частный дом — три человека погибли
  • В Днепре горел частный дом — три человека погибли
  • В Днепре горел частный дом — три человека погибли
  • В Днепре горел частный дом — три человека погибли
  • В Днепре горел частный дом — три человека погибли
  • В Днепре горел частный дом — три человека погибли
  • В Днепре горел частный дом — три человека погибли
  • В Днепре горел частный дом — три человека погибли
  • В Днепре горел частный дом — три человека погибли
  • В Днепре горел частный дом — три человека погибли
В Днепре горел частный дом — три человека погибли / 8 фотографий

Пожар на Кировоградщине

В ноябре во время пожара в частном доме в Кировоградской области погибли четыре человека.

На пепелище нашли тела двух взрослых, а также двоих детей — 2016 и 2018 годов рождения.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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