В Николаеве будут судить старшего лейтенанта и старшего матроса по причине недостатка имущества воинской части на сумму более 716 тыс. грн.

Следователи установили, что экс-начальник вещевой и продовольственной службы тыла воинской части не вел учет имущества и не контролировал работу экс-начальника склада.

Последний не вел книгу учета и выдавал вещи неустановленным лицам без документов.

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Таким образом в воинской части не досчитались:

61 бронежилет (306 952 грн);

159 кевларовых шлемов (343 440 грн);

169 рюкзаков (58 981 грн);

171 чехол для пулезащитного шлема (7 182 грн).

Обвинительный акт направили в суд.

Старшему лейтенанту и старшему матросу грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Зарабатывали на закупках

В Полтавской области командование одной из воинских частей покупало защитные элементы обмундирования по безосновательно завышенным ценам.

Чиновники присваивали 30% от суммы заключенного договора с поставщиками продукции.

По оценкам экспертов, такие действия военных нанесли государству ущерб на более 1 млн грн.