В Николаеве будут судить старшего лейтенанта и старшего матроса по причине недостатка имущества воинской части на сумму более 716 тыс. грн.
Следователи установили, что экс-начальник вещевой и продовольственной службы тыла воинской части не вел учет имущества и не контролировал работу экс-начальника склада.
Последний не вел книгу учета и выдавал вещи неустановленным лицам без документов.
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Таким образом в воинской части не досчитались:
- 61 бронежилет (306 952 грн);
- 159 кевларовых шлемов (343 440 грн);
- 169 рюкзаков (58 981 грн);
- 171 чехол для пулезащитного шлема (7 182 грн).
Обвинительный акт направили в суд.
Старшему лейтенанту и старшему матросу грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.
Зарабатывали на закупках
В Полтавской области командование одной из воинских частей покупало защитные элементы обмундирования по безосновательно завышенным ценам.
Чиновники присваивали 30% от суммы заключенного договора с поставщиками продукции.
По оценкам экспертов, такие действия военных нанесли государству ущерб на более 1 млн грн.