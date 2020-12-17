В РФ горел международный аэропорт

В Благовещенске (Россия) загорелся международный аэропорт. Пожар охватил площадь 120 кв. м одного из терминалов.
— В 8.44 по местному времени поступила информация, что в отдельно стоящем здании международного терминала в аэропорту города Благовещенска произошел пожар. К моменту прибытия пожарных подразделений здание уже горело открытым пламенем, — рассказали в ГУ МЧС по Амурской области.
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Жертв удалось избежать, так как терминал закрыт из-за пандемии коронавируса.
Международный терминал г.Благовещенск — ВСЁ #благовещенск #терминал #аэропорт #blg pic.twitter.com/1FVrLxuAA8
— Roman_M (@x_r_90) December 17, 2020
В центре Москвы загорелась больница
Вследствие пожара в здании больницы в центре российской Москвы погибли два человека.
Возгорание произошло на третьем этаже одного из корпусов Московского международного онкологического центра.
Пациентов внутри здания не было, так как оно находится на реконструкции.