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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В РФ горел международный аэропорт

В Благовещенске (Россия) загорелся международный аэропорт. Пожар охватил площадь 120 кв. м одного из терминалов.

— В 8.44 по местному времени поступила информация, что в отдельно стоящем здании международного терминала в аэропорту города Благовещенска произошел пожар. К моменту прибытия пожарных подразделений здание уже горело открытым пламенем, — рассказали в ГУ МЧС по Амурской области.

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Жертв удалось избежать, так как терминал закрыт из-за пандемии коронавируса.

В центре Москвы загорелась больница

Вследствие пожара в здании больницы в центре российской Москвы погибли два человека.

Возгорание произошло на третьем этаже одного из корпусов Московского международного онкологического центра.

Пациентов внутри здания не было, так как оно находится на реконструкции.

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