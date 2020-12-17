В США в нескольких шагах от матери застрелился 2-летний мальчик

В штате Индиана (США) 2-летний ребенок случайно застрелился из пистолета, найденного дома.

Лейтона Силса госпитализировали, но медикам не удалось его спасти.

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Ребенок нашел пистолет в спальне и случайно выстрелил в себя. Его мать, 22-летняя Качи Силс, была в нескольких шагах от него во время стрельбы. Женщина кормила дочь в соседней комнате. Отца Лейтона Ноя Коллинза в то время не было дома.

Представитель полиции сообщил, что по факту смерти Лейтона продолжается расследование.

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