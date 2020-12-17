PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В США в нескольких шагах от матери застрелился 2-летний мальчик

В штате Индиана (США) 2-летний ребенок случайно застрелился из пистолета, найденного дома.

Лейтона Силса госпитализировали, но медикам не удалось его спасти.

Читайте: В России учитель открыл стрельбу из-за конфликта с учеником и его товарищами

Ребенок нашел пистолет в спальне и случайно выстрелил в себя. Его мать, 22-летняя Качи Силс, была в нескольких шагах от него во время стрельбы. Женщина кормила дочь в соседней комнате. Отца Лейтона Ноя Коллинза в то время не было дома.

Представитель полиции сообщил, что по факту смерти Лейтона продолжается расследование.

В Техасе застрелился 3-летний мальчик

В американском штате Техас на праздничной вечеринке ко дню рождения случайно застрелился трехлетний мальчик.

Оказывается, что мальчик нашел заряженный пистолет после того, как он выпал из кармана одного из членов семьи.

Источник: Metro

Фото: Depositphotos

fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх