На Киевщине жестоко издевались над семьи предпринимателя

В Киевской области вооруженная банда напала на семью предпринимателя и пытками вымогала все накопления.

18 декабря в дом предпринимателя в с. Лубянка Бородянского района ворвались незнакомцы. Около часа они издевались над семьей — пытали утюгом и резали ножом конечности, заливали в глаза водку, требуя информацию о том, где хозяева хранят деньги.

В результате нападавшие забрали $3 тыс., 8 тыс. грн и ювелирные изделия, а также похитили два автомобиля хозяина дома. Семье удалось выжить.

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Правоохранители задержали банду из пяти человек, которые ранее участвовали в рейдерских захватах.











Пытали утюгом и заливали в глаза водку: на Киевщине издевались над семьей бизнесмена / 3 фотографии

Полиция нашла у них дома девять пистолетов, автомат Калашникова и боеприпасы к ним. Также изъяли спецсредства, тактическую одежду, балаклавы, рации, шесть машин и бус, на котором они нападали. Похищенные машины вернули владельцам.

Сейчас открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 187, ст. 257 и ч. 3 ст. 289 УК. Следствие решает вопрос об объявлении подозрения.

В Киеве задержали банду рэкетиров

В Киеве задержали преступную банду, которая осуществляла разбойные нападения, похищала людей, вымогала и воровала деньги в крупных размерах.

В состав группировки входили иностранцы и киевляне. Сейчас они задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.

Фото: МВД