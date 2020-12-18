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Факты / Происшествия
Софія Телішевська |

Непогода обесточила 19 населенных пунктов на Черниговщине

По состоянию на утро пятницы, 18 декабря, 19 населенных пунктов на Черниговщине остаются обесточенными из-за осложнения погодных условий.

Снег и порывы ветра стали основным компонентом непогоды.

Это произошло потому, что сработала система защиты линий электропередач. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Гололед в Киеве

Из-за осложнения погодных условий, которые фиксируются в Украине с 10 декабря, дороги и улицы в ряде регионов сковал лед.

Из-за этого на территории страны увеличилось количество ДТП, а людям сложно добираться на работу.

Подробнее о погоде в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: ГСЧС

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