По состоянию на утро пятницы, 18 декабря, 19 населенных пунктов на Черниговщине остаются обесточенными из-за осложнения погодных условий.
Снег и порывы ветра стали основным компонентом непогоды.
Это произошло потому, что сработала система защиты линий электропередач. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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Гололед в Киеве
Из-за осложнения погодных условий, которые фиксируются в Украине с 10 декабря, дороги и улицы в ряде регионов сковал лед.
Из-за этого на территории страны увеличилось количество ДТП, а людям сложно добираться на работу.
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