Тело лежало рядом с прядью вырванных волос: в Запорожской области соседка задушила пенсионерку

В селе Чкалово Запорожской области 47-летняя женщина задушила свою 83-летнюю соседку, с которой хорошо дружила.

На покойницу было страшно взглянуть. Она лежала прямо на пороге, а рядом была прядь вырванных волос. На главную подозреваемую следователи вышли быстро. 47-летняя женщина, которая задушила свою подругу ее же воротником, живет через дорогу.

Однако виновной себя она не считает. По словам соседа, это был едва ли не несчастный случай. Якобы, старушка упала, а женщина хотела ее поднять за шиворот и случайно придушила.

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Односельчане не верят в их невиновность и признаются, что оба часто ходили к старушке. Родственники же утверждают, что все сбережения пенионеркы после ее убийства исчезли.

Женщина, которую подозревают в убийстве, уже ранее имела проблемы с законом. Когда-то она бросилась с ножом на родного отца. После этого ей диагностировали психическое заболевание. С тех пор односельчане ее откровенно сторонятся. Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом.

Убийство в Киевской области

В Киевской области мужчина забил до смерти 82-летнюю бабушку. Между ними возник конфликт из-за отсутствия работы.

Тогда внук взял грабли и начал ими бить старушку по телу и голове. Пенсионерка умерла в карете скорой, которую ей вызвали только через день.