В Харькове 6-летняя девочка получила ожоги рук от елочной гирлянды. Инцидент произошел 17 декабря в обед. К медикам поступил вызов об электротравме у ребенка.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

— Девочка 6 лет обеими руками взялась за включенную гирлянду для елки и получила термический ожог ладони. После осмотра и оказания экстренной медицинской помощи маленькую пациентку вместе с отцом госпитализировали.

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В центре подчеркнули, чтобы родители не оставляли детей без присмотра и соблюдали правила безопасности при использовании новогодних гирлянд и игрушек.

Травмирование в садике

В начале октября в Одессе во время утренней прогулки воспитатель оставила без присмотра 4-летнюю девочку, в результате чего она, играя на металлической конструкции детской площадки, упала на землю и сломала череп.

Воспитатель не предоставила первую медицинскую помощь и не вызывала врача. Женщину подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Источник: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф