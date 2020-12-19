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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

Пожар в Турции в отделении для больных Covid-19: число погибших выросло до 9

В Турции в городе Газиантеп из-за пожара в больнице погибли девять человек. Огонь вспыхнул в отделении, где лечились больные коронавирусом.

Причиной возгорания стал сломанный кислородный аппарат, который взорвался в отделении интенсивной терапии в больнице университетского госпиталя Газиантепа.

Пострадавших в результате пожара доставили в другие больницы. В настоящее время полиция ведет расследование.

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Утром 19 декабря был известно о восьмерых погибших пациентах в результате взрыва кислородного аппарата. Они погибли в отделении реанимации, еще один человек умер во время транспортировки в другую больницу.

Возраст погибших составлял от 56 до 85 лет.

14 других пациентов отделения перевели в другие больницы, которые способны принимать инфицированных Covid-19.

Источник: Anadolu

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