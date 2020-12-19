Съезжал на санках и ударился головой: на Харьковщине погиб 11-летний мальчик

В Харьковской области в селе Новоселовка погиб 11-летний мальчик. Он съезжал с горки на санках, упал и ударился головой.

Ребенок умер до приезда медиков. Тело погибшего направили в морг для установления причины смерти.

Следователи начали досудебное расследование по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

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Гибель пятиклассника в Москве

В Москве на детской площадке погиб 11-летний пятиклассник. Два брата в компании других детей гуляли во дворе недалеко от своего дома.

Между мальчиками возник конфликт, и в какой-то момент семилетний младший брат ударил 11-летнего мальчика палкой по голове. Мальчик умер, так и не придя в себя.