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Факты / Происшествия
Ольга Тетеріна |

На Киевщине мужчина ворвался в дом и стрелял в супругов

В Киевской области мужчина ворвался в дом односельчан и пытался их убить.

Злоумышленник в камуфляжной форме и с маской на лице зашел в дом и открыл огонь по владельцам дома. В этот момент в постели лежал ребенок,  который не пострадал от выстрелов.

После стрельбы мужчина скрылся в неизвестном направлении. Врачи госпитализировали владельцев дома, женщина находится в тяжелом состоянии.

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Правоохранители задержали 43-летнего местного жителя. Во время обыска в его доме нашли оружие и форму, которая подтверждает его причастность к преступлению.

  • В Киевской области мужчина ворвался в дом и стрелял у супругов
  • стрілянина на Київщині
  • В Киевской области мужчина ворвался в дом и стрелял у супругов
  • В Киевской области мужчина ворвался в дом и стрелял у супругов
  • В Киевской области мужчина ворвался в дом и стрелял у супругов
  • В Киевской области мужчина ворвался в дом и стрелял у супругов
  • стрілянина на Київщині
  • В Киевской области мужчина ворвался в дом и стрелял у супругов
  • В Киевской области мужчина ворвался в дом и стрелял у супругов
  • В Киевской области мужчина ворвался в дом и стрелял у супругов
На Киевщине мужчина ворвался в дом и стрелял в супругов / 5 фотографий

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 15 и п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Кроме того, 21 декабря в Киеве задержали мужчину, который избил медиков скорой помощи.

Он, в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликтовать с медиками, которые приехали, чтобы помочь мужу. Его задержали.

Фото: Нацполиция

Источник: Нацполиция

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