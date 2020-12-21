Ранение гражданского на Донбассе: делегация Украины в ТКГ направила ноту в ОБСЕ

В Украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе отреагировали на ранение тракториста на Донбассе, которое произошло 20 декабря вблизи Авдеевки.

Представителями было подготовлено и направлено письменную ноту в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Кроме того, 21 декабря Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (УС СЦКК) проводит верификацию события на месте.

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Ранения гражданского на Донбассе

20 декабря 2020 в 19.30 в результате обстрела вблизи Авдеевки на Донбассе был поврежден и сгорел трактор марки John Deere.

Во время обстрела ранения получил тракторист, который ехал в нем. Сейчас мужчина находится дома, медики оценивают его состояние как стабильное.

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Источник: Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе

Фото: ООС