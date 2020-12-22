Пожар в Киеве в Святошинском районе: подробности пожара

В Святошинском районе Киева на улице Святошинской, 32 горят складские помещения размером 100 на 30 кв.м.

По предварительной информации, площадь пожара составляет 200 кв. м, есть угроза распространения огня на соседние помещения. Во время тушения пожара обрушилась кровля площадью 300 кв. м. Спасателям также удалось вынести из помещения три кислородных баллона.

По состоянию на 16.30 пожар на площади 1,5 тыс. кв. м было уже локализовали. К ликвидации огня привлекли 16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 59 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.















Масштабный пожар в Киеве: горят склады, огонь может перекинуться на соседние помещения / 4 фотографии

Читайте: В Харькове горела 9-этажка: спасатели нашли тела двух людей

Между тем очевидцы публикуют видео, на котором видно, что пожар быстро набирает обороты. Несмотря на то, что сейчас на месте уже работают пожарные, огонь пока не отступает.

Пожар в Белой Церкви

22 декабря в Белой Церкви сгорел цех по производству мебели. Огонь уничтожил кровлю, перекрытия, материалы и оборудование на площади 1,4 тыс. Кв.

К счастью, жертв и пострадавших в результате пожара не было.