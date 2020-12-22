СБУ разоблачила бизнесмена, который за взятку в размере более 2 млн грн хотел поставлять некачественные товары для Национальных сборных Украины.

По данным следствия, он предложил чиновникам одного из государственных предприятий, подчиненных Министерству молодежи и спорта Украины, взятки за незаконное изменение условий тендеров.

Сам бизнесмен был участником и победителем многих закупок для Национальных сборных Украины. Однако его товары не соответствовали качественным характеристикам. Также были сбои со своевременными поставками.

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— Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленник также использовал механизм так называемого тендерного троллинга. Подконтрольные коммерческие структуры участвовали в конкурсных торгах с аномально низкими ценовыми предложениями. Но, фактически, организатор вообще не имел товаров, которые были предметом закупок, — сообщает СБУ.

После этого бизнесмен выходил на легальных производителей продукции, в которых он выиграл тендер, и предлагал продать ему продукцию по ценам ниже себестоимости. В других случаях злоумышленник предлагал взятку за отказ от победы в торгах.

Задержали фигуранта и его сообщника при попытке передать чиновникам пакет фальсифицированной документации.

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Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Сейчас продолжается досудебное следствие.