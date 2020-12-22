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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Мексике группу туристов унесло течением реки: четыре человека погибли

В Мексике в районе Коста-де-Оро группу туристов унесло течением горной реки.

Группу из 21 туриста унесло течением, в результате чего четверо погибли, еще трое пропали без вести.

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За медицинской помощью обратились пятеро туристов. Все туристы являются гражданами Мексики.

Трагедия произошла из-за резкого подъема уровня воды в реке, который вызвали сильные ливни.

Пропавших ищут спасатели.

В Мексике расстреляли участников любительского матча

В районе Уриангато в мексиканском штате Гуанахуато на участников матча с участием любительских команд напала вооруженная банда. Жертвами преступников стали четыре человека, еще по меньшей мере три получили ранения.

Инцидент произошел после завершения встречи. Неизвестные проникли на футбольное поле и открыли огонь по игрокам.

Источник: The Washington Post

Фото: Depositphotos

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