В Мексике группу туристов унесло течением реки: четыре человека погибли

В Мексике в районе Коста-де-Оро группу туристов унесло течением горной реки.
Группу из 21 туриста унесло течением, в результате чего четверо погибли, еще трое пропали без вести.
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За медицинской помощью обратились пятеро туристов. Все туристы являются гражданами Мексики.
Трагедия произошла из-за резкого подъема уровня воды в реке, который вызвали сильные ливни.
Пропавших ищут спасатели.
В Мексике расстреляли участников любительского матча
В районе Уриангато в мексиканском штате Гуанахуато на участников матча с участием любительских команд напала вооруженная банда. Жертвами преступников стали четыре человека, еще по меньшей мере три получили ранения.
Инцидент произошел после завершения встречи. Неизвестные проникли на футбольное поле и открыли огонь по игрокам.