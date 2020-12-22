В Мексике группу туристов унесло течением реки: четыре человека погибли

В районе Уриангато в мексиканском штате Гуанахуато на участников матча с участием любительских команд напала вооруженная банда. Жертвами преступников стали четыре человека, еще по меньшей мере три получили ранения.

Инцидент произошел после завершения встречи. Неизвестные проникли на футбольное поле и открыли огонь по игрокам.