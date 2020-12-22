В США женщина после ДТП застрелилась в полицейском авто

В Индиане (США) 32-летняя Аманда Элберт застрелилась в полицейской автомобиле после ДТП.

В полиции штата рассказали, что авто Chevrolet Impala протаранило столб. Водитель скрылся с места происшествия.

Читайте: В Киеве мужчина забежал в церковь и грозился совершить самоубийство

Пока полиция проводила расследование, Эльберт села в полицейскую машину, чтобы согреться.

Оказавшись внутри машины, по словам полиции, Эльберт застрелилась из пистолета, который был у нее в сумочке.

Она умерла на месте происшествия.

В США застрелился 2-летний мальчик

В штате Индиана (США) 2-летний ребенок случайно застрелился из пистолета, найденного дома. Лейтона Силса госпитализировали, но медикам не удалось его спасти. Ребенок нашел пистолет в спальне и случайно выстрелил в себя. Его мать, 22-летняя Качи Силс, была в нескольких шагах от него во время стрельбы.

Источник: NY Post