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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В США женщина после ДТП застрелилась в полицейском авто

В Индиане (США) 32-летняя Аманда Элберт застрелилась в полицейской автомобиле после ДТП.

В полиции штата рассказали, что авто Chevrolet Impala протаранило столб. Водитель скрылся с места происшествия.

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Пока полиция проводила расследование, Эльберт села в полицейскую машину, чтобы согреться.

Оказавшись внутри машины, по словам полиции, Эльберт застрелилась из пистолета, который был у нее в сумочке.

Она умерла на месте происшествия.

В США застрелился 2-летний мальчик

В штате Индиана (США) 2-летний ребенок случайно застрелился из пистолета, найденного дома.

Лейтона Силса госпитализировали, но медикам не удалось его спасти.

Ребенок нашел пистолет в спальне и случайно выстрелил в себя. Его мать, 22-летняя Качи Силс, была в нескольких шагах от него во время стрельбы.

Источник: NY Post

Фото: Depositphotos

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