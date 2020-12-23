Не поздоровался в магазине: на Львовщине мужчина устроил соседям два пожара

В селе Коростов во Львовской области супругам сосед дважды устроил пожар во дворе.

Михаил и Мирослава вернулись в родное село в родительский дом, где обустроили образцовое хозяйство с музеем.

Однако их счастье решил разрушить сосед, который устроил два пожара на их дворе за последние две недели. Сначала он поджег 5-летний запас дров, а потом автомобиль, на который супруги собирали деньги несколько лет.

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Михаил рассказал, что первый пожар произошел после того, как он не поздоровался с соседом в магазине.

За две недели вспыхнул гараж с автомобилем. Хозяин бросился спасать имущество босиком, в результате чего получил ожоги.

Сосед уже признался в первом поджоге. Мужчина даже показал, где спрятал записку с угрозами, которую погорельцы из-за переполоха просто не нашли.

Односельчане отмечают, что Игорь уже 20 лет имеет психические расстройства. Он женат и имеет двух несовершеннолетних дочерей.

Пожар в ТЦ Харькова

В конце ноября в Харькове произошел пожар в одном из торговых центров. Огонь уничтожил 25 павильонов. Остальные 85 пожарным удалось спасти.

Возгорание произошло около 2.00, а ликвидировали огонь в 12.50. На месте работало 100 сотрудников ГСЧС, в результате инцидента никто не пострадал.