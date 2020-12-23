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Факты / Происшествия
Софія Телішевська |

Попросил позвонить: в Одессе девушка ударила незнакомца в грудь ножом

В Одессе на улице Дерибасовской 19-летняя девушка нанесла прохожему ножевое ранение из-за того, что человек попросил у нее мобильный телефон для звонка.

Возмутившись просьбой незнакомца осуществить звонок с ее телефона, девушка сначала отчитала 46-летнего мужчину, а затем достала нож и ударила его в грудь.

Полицию и карету скорой медицинской помощи на место происшествия вызвали прохожие. Девушка же с места преступления скрылась, но полиция установила ее личность.

Следователи сообщили ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 Умышленное тяжкое телесное повреждение. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное девушке грозит лишение свободы от пяти до восьми лет.

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  • Попросил позвонить: в Одессе девушка ударила незнакомца в грудь ножом
  • Попросил позвонить: в Одессе девушка ударила незнакомца в грудь ножом
  • Попросил позвонить: в Одессе девушка ударила незнакомца в грудь ножом
  • Попросил позвонить: в Одессе девушка ударила незнакомца в грудь ножом
  • Попросил позвонить: в Одессе девушка ударила незнакомца в грудь ножом
  • Попросил позвонить: в Одессе девушка ударила незнакомца в грудь ножом
Попросил позвонить: в Одессе девушка ударила незнакомца в грудь ножом / 3 фотографии

Обстрел на Одесчине

В Одесской области мужчина обстрелял автомобиль, в результате чего погиб пассажир.

По предварительным данным, на автодороге в Окнянському районе к автомобилю ВАЗ подъехала Honda, из салона которой вышел неизвестный мужчина и выстрелил из охотничьего ружья. От полученного ранения пассажир ВАЗа скончался до приезда скорой, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

Источник: Нацполиция

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