Во Львове во время движения загорелся автобус с пассажирами

Во Львове на улице Ивана Франко во время движения загорелся автобус, в котором находились пассажиры и водитель.

— Во время движения загорелся моторный отсек автобуса. В салоне находились пассажиры и водитель. До прибытия пожарно-спасательных подразделений все самостоятельно вышли из автобуса, — рассказали в ГСЧС.

Читайте: В Днепропетровской области на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

В результате возгорания никто не пострадал. Пожар тушили 20 спасателей.

Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Смертельное ДТП на Ровенщине

Накануне в Ровенской области произошла авария с участием пяти автомобилей. Бус столкнулся с легковым автомобилем — его отбросило на встречную полосу, после чего пострадали еще три авто.

В результате инцидента погиб один из водителей, другой получил травмы — его забрали в больницу. Подробности о ДТП на Ровенщине с участием пяти авто читайте на Фактах ICTV.