Из Украины пытались вывезти раритетное издание Кобзаря Шевченко

СБУ предотвратила незаконный вывоз с территории Украины уникального прижизненного издания Кобзаря Тараса Шевченко.

По данным следствия, переправку раритета спланировал житель Киева, который действовал по заказу европейских клиентов. Он нанял курьера, который должен был вывезти историческую книгу через пункт пропуска Ягодин. Правоохранители в личных вещах обнаружили скрытый от таможенного контроля сборник поэтических изданий Кобзарь Шевченко, датированный 1860 годом.

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— Изъятое издание Кобзаря является одной из последних прижизненных публикаций автора и на аукционах в Европе может стоить от $50 тыс. Сейчас в Украине, по официальным данным, осталось только восемь экземпляров такого издания, и они являются культурной и исторической ценностью, — сообщили в СБУ.

Во время обыска у злоумышленника также выявлено более 200 серебряных монет и украшений времен Кельтской и Римской культур.















От $50 тыс.: из Украины пытались вывезти раритетное издание Кобзаря / 4 фотографии

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Изъятое издание и предметы старины направили на экспертное исследование. По его результатам злоумышленникам планируются сообщить о подозрении по ст. 15 (Покушение на преступление) и ст. 201 (Контрабанда) УК Украины.

После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в Музейный фонд Украины.