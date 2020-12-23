ДТП в Киеве: три авто столкнулись возле станции метро Сырец

В Киеве возле станции метро Сырец произошла масштабная авария, в результате которой два человека пострадали.

— Водитель Ford Focus, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил два авто — Hyundai Accent и Kia. В результате ДТП 32-летняя беременная пассажирка Ford Focus и 25-летний пассажир Hyundai Accent получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, — рассказали в столичной прокуратуре.

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По этому факту правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Известно, что виновник аварии был трезв.







Вылетел на встречку и протаранил два авто: в Киеве произошло масштабное ДТП / 2 фотографии

Смертельное ДТП на Ровенщине

Накануне в Ровенской области произошла авария с участием пяти автомобилей. Бус столкнулся с легковым автомобилем — его отбросило на встречную полосу, после чего пострадали еще три авто.

В результате инцидента погиб один из водителей, другой получил травмы — его забрали в больницу. Подробности о ДТП на Ровенщине с участием пяти авто читайте на Фактах ICTV.

Источник: Киевская городская прокуратура