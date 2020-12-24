Заставляли копать окопы в 2014: на Луганщине задержали похитителей людей

В Луганской области разоблачили преступную группировку, которая занималась похищением людей в 2014 году. Четверо мужчин в камуфляжной форме задерживали граждан под предлогом нарушения так называемого комендантского часа.

В тот период преступники незаконно лишили свободы пятерых человек в городе Лисичанск Луганской области, которое в то время было оккупированным. Их удерживали в зданиях СБУ, военного комиссариата и завода. Людей заставляли строить защитные сооружения и копать окопы для оккупационного войска.

Сейчас о подозрении сообщено четырем участникам преступной группировки — они объявлены в розыск.

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Сообщение о подозрении бывшему руководителю так называемой ДНР

В ноябре СБУ сообщила о подозрении мужчине, который в 2014 году был участником незаконных формирований. Его назначили заместителем министра топлива и энергетики в так называемой ДНР.

Сейчас гражданин находится в розыске.

Источник: Луганская областная прокуратура