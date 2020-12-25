В Киевской области случилась авария — перевернулся грузовой автомобиль. Инцидент произошел на 55 км трассы Киев- Харьков в направлении Харькова.
Сейчас на дорожном участке ограничено движение — объезд осуществляется по встречной полосе. На месте ДТП работает полиция, спасатели и медицинские работники. Информация о состоянии здоровья водителя отсутствует.
На трассе Киев-Харьков перевернулся грузовик / 4 фотографии
Читайте: На трассе Киев-Одесса столкнулись две фуры — людей вырезали из авто
В Киеве перевернулся автомобиль
25 декабря в Киеве перевернулся автомобиль на проспекте Дружбы народов. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль Toyota перевернулся на крышу.
После инцидента водитель отказался проходить тест на наличие алкоголя в организме.