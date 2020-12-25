Оставил пакет и исчез: в Киеве мужчина пытался взорвать ресторан

В Киеве произошел взрыв возле заведения общественного питания. Около 4.00 в Оболонском районе столицы взорвалось неизвестное вещество. В результате инцидента никто не пострадал, однако повредились окна и фасад здания.

Во время просмотра записи камер наблюдения правоохранители заметили подозрительного мужчину. Незадолго до взрыва он оставил возле ресторана пакет и быстро исчез.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Фигуранту дела грозит от трех до 10 лет лишения свободы. Сейчас полиция проводит поиск злоумышленника.

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Фейковое минирование школы в Одессе

В Одессе ученица анонимно сообщила о минировании школы. На место прибыли правоохранители и не нашли в заведении взрывчатого вещества.

Оказалось, что девочка совершила звонок, чтобы быстрее уйти домой.