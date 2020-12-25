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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Днепре 70-летний мужчина устроил погром в храме

В Днепре в помещение Свято-Благовещенского храма ворвался пенсионер в состоянии алкогольного опьянения.

— 70-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения кричал, нецензурно выражался и крушил предметы в помещении храма, — отметим в полиции.

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Правоохранители задержали хулигана на месте происшествия. На нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В Киеве мужчина грозился совершить самоубийство

В Киеве в церковь забежал мужчина с разбитой бутылкой в ​​руках, которую держал у своей шеи, угрожая совершить самоубийство.

Злоумышленник ворвался в церковь на ул. Магнитогорская. Он никого не подпускал к себе около получаса.

Правоохранители успокаивали мужчину, а затем схватили его за руки и отобрали бутылку.

Источник: Нацполиция

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