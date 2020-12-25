В Днепре 70-летний мужчина устроил погром в храме

В Днепре в помещение Свято-Благовещенского храма ворвался пенсионер в состоянии алкогольного опьянения.
— 70-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения кричал, нецензурно выражался и крушил предметы в помещении храма, — отметим в полиции.
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Правоохранители задержали хулигана на месте происшествия. На нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В Киеве мужчина грозился совершить самоубийство
В Киеве в церковь забежал мужчина с разбитой бутылкой в руках, которую держал у своей шеи, угрожая совершить самоубийство.
Злоумышленник ворвался в церковь на ул. Магнитогорская. Он никого не подпускал к себе около получаса.
Правоохранители успокаивали мужчину, а затем схватили его за руки и отобрали бутылку.