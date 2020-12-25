В Днепре 70-летний мужчина устроил погром в храме

В Киеве в церковь забежал мужчина с разбитой бутылкой в ​​руках, которую держал у своей шеи, угрожая совершить самоубийство.

Злоумышленник ворвался в церковь на ул. Магнитогорская. Он никого не подпускал к себе около получаса.

Правоохранители успокаивали мужчину, а затем схватили его за руки и отобрали бутылку.