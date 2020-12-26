Родители ссорились: в Одессе 6-летнюю девочку, сбежавшую из дома, нашли в маршрутке

Вечером 26 декабря в Одессе нашли 6-летнюю девочку, сбежавшую из дома накануне.

Ребенка заметили пассажиры одной из маршруток: девочка сидела одна, без сопровождения родителей.

В полиции ребенок назвал свое имя, фамилию и заведение, в котором учится. Отмечается, что также девочка назвала и причину своего бегства.

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— Она рассказала, что родители ссорились и ей это не понравилось, она вышла на улицу и села в автобус, — говорится в сообщении.

Сейчас мать ребенка уже узнала о месте нахождения дочери. Полицейские угостили девочку ужином и передали работникам ювенальной превенции.

Грозит ли наказание родителям ребенка, пока неизвестно.

Отравление школьников на Прикарпатье

В конце ноября на Ивано-Франковщине две ученицы пятого класса поиздевались над одноклассниками.

Они подсыпали в газированную воду лекарственное средство для поноса. Через злую шутку девочек в больницу с отравлением госпитализировали пятерых детей.

Правоохранители составили протоколы по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) УК.

Источник: Патрульная полиция Одесской области