Родители ссорились: в Одессе 6-летнюю девочку, сбежавшую из дома, нашли в маршрутке

Вечером 26 декабря в Одессе нашли 6-летнюю девочку, сбежавшую из дома накануне.
Ребенка заметили пассажиры одной из маршруток: девочка сидела одна, без сопровождения родителей.
В полиции ребенок назвал свое имя, фамилию и заведение, в котором учится. Отмечается, что также девочка назвала и причину своего бегства.
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— Она рассказала, что родители ссорились и ей это не понравилось, она вышла на улицу и села в автобус, — говорится в сообщении.
Сейчас мать ребенка уже узнала о месте нахождения дочери. Полицейские угостили девочку ужином и передали работникам ювенальной превенции.
Грозит ли наказание родителям ребенка, пока неизвестно.
Отравление школьников на Прикарпатье
В конце ноября на Ивано-Франковщине две ученицы пятого класса поиздевались над одноклассниками.
Они подсыпали в газированную воду лекарственное средство для поноса. Через злую шутку девочек в больницу с отравлением госпитализировали пятерых детей.
Правоохранители составили протоколы по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) УК.
Источник: Патрульная полиция Одесской области