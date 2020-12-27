Пьяное ДТП с Дмитрием Кравченко: футболиста оштрафовали на 340 грн

В Харькове Фрунзенский районный суд признал игрока Металлиста 1925 Дмитрия Кравченко виновным в правонарушении по статье 124 КУоАП Украины.

Кравченко оштрафовали на 340 грн. Также его обязали выплатить судебный сбор — 420 грн.

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В то же время футболиста освободили от ответственности по ч. 1 ст. 130 КУоАП Украины (Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).



















Футболиста Металлиста 1925, который устроил пьяное ДТП, оштрафовали на 340 грн / 5 фотографий

ДТП с Кравченко

27 октября 2020 года футболист харьковского клуба Металлист 1925 Дмитрий Кравченко стал виновником массового ДТП в Харькове.

25-летний полузащитник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил четыре автомобиля, среди которых и свой.

Драгер показал 1.85 промилле алкоголя, что в девять раз превышает норму.

Источник: ТРУХА Харьков