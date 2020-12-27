Вблизи Томашевки Ярмолинецкого района Хмельницкой области 27 декабря в 1.30 произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Audi A6 и ВАЗ 21099.
В результате лобового столкновения водитель и пассажирка ВАЗа погибли на месте.
Еще двое пассажиров травмированы. Водитель Audi от госпитализации отказался.
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Спасатели сначала отключили аккумуляторные батареи автомобилей от питания, чтобы предотвратить возгорание, а затем деблокировали погибшего водителя.
Смертельное ДТП под Киевом
Под Киевом на Житомирской трассе 27 декабря столкнулись автомобили Honda и Volvo — в результате ДТП погибли два человека.
Их выбросило из авто. По предварительным данным, погибшие не были пристегнутыми ремнями безопасности.