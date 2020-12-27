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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

На Хмельнитчине не разминулись Audi и ВАЗ — двое погибших, есть травмированные

Вблизи Томашевки Ярмолинецкого района Хмельницкой области 27 декабря в 1.30 произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Audi A6 и ВАЗ 21099.

В результате лобового столкновения водитель и пассажирка ВАЗа погибли на месте.

Еще двое пассажиров травмированы. Водитель Audi от госпитализации отказался.

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Спасатели сначала отключили аккумуляторные батареи автомобилей от питания, чтобы предотвратить возгорание, а затем деблокировали погибшего водителя.

Смертельное ДТП под Киевом

Под Киевом на Житомирской трассе 27 декабря столкнулись автомобили Honda и Volvo — в результате ДТП погибли два человека.

Их выбросило из авто. По предварительным данным, погибшие не были пристегнутыми ремнями безопасности.

Источник: ГСЧС

Фото: Нацполиция

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