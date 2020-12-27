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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

В Пакистане упал военный вертолет – все погибли

Ночью 27 декабря в Пакистане разбился военный вертолет, выполнявший спасательную операции.

На нем эвакуировали тело военнослужащего, погибшего во время схождения лавины.

Оба пилота и два солдата, то есть все, кто был на борту, погибли.

Предварительная причина аварии вертолета – технические неполадки.

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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