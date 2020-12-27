PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В США мужчина расстрелял посетителей боулинг-клуба: три человека погибли

В городе Рокфорд (Иллинойс, США) в боулинг-клубе произошла стрельба. В результате чего три человека погибли и еще трое ранены.

Правоохранители полагают, что стрельба была случайной атакой.

Читайте: В Берлине произошла стрельба, есть пострадавшие

Среди погибших – по крайней мере двое подростков, хотя в полиции не уточнили, были ли они убиты. Раненых людей госпитализировали.

Полиция Рокфорда сообщила, что стрелка задержали. Им оказался белый 37-летний мужчина.

В США мужчина расстрелял посетителей боулинг-клуба: три человека погибли

Стрельба в России

В России в городе Нальчик учитель школы устроил стрельбу из травматического пистолета. Он отстреливался от школьника и его друзей.

Ученик восьмого класса был недоволен своими оценками и решил поговорить с учителем, но на разговор взял двух товарищей 26 и 36 лет. Между мужчинами началась драка, после которой учитель достал пистолет и начал стрелять в воздух.

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх