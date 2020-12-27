В США мужчина расстрелял посетителей боулинг-клуба: три человека погибли

В городе Рокфорд (Иллинойс, США) в боулинг-клубе произошла стрельба. В результате чего три человека погибли и еще трое ранены.

Правоохранители полагают, что стрельба была случайной атакой.

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Среди погибших – по крайней мере двое подростков, хотя в полиции не уточнили, были ли они убиты. Раненых людей госпитализировали.

Полиция Рокфорда сообщила, что стрелка задержали. Им оказался белый 37-летний мужчина.

Стрельба в России

В России в городе Нальчик учитель школы устроил стрельбу из травматического пистолета. Он отстреливался от школьника и его друзей.

Ученик восьмого класса был недоволен своими оценками и решил поговорить с учителем, но на разговор взял двух товарищей 26 и 36 лет. Между мужчинами началась драка, после которой учитель достал пистолет и начал стрелять в воздух.