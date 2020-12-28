На Николаевщине местный житель получил пулевое ранение вблизи железной дороги. В него попал 44-летний мужчина, который во время развлечений с друзьями стрелял с пневматического ружья по различным целям.

59-летнего гражданина госпитализировали в больницу с диагнозом травматическое ранение предплечья. Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 44-летний житель Стрыйского района Львовской области.

По факту преступления открыто уголовное производство по ч.4 ст.296. Фигуранту дела грозит от трех до семи лет заключения.







На Николаевщине мужчина ранил прохожего из травматического ружья / 2 фотографии

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В Николаеве мужчина выстрелил в ребенка

Накануне в Николаеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в 10-летнего мальчика. Его возмутило, что ребенок вместе с семьей и друзьями запускал фейерверки.

Получит ли наказание житель Николаева, читайте на Фактах ICTV.