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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

На Николаевщине мужчина ранил прохожего из травматического ружья

На Николаевщине местный житель получил пулевое ранение вблизи железной дороги. В него попал 44-летний мужчина, который во время развлечений с друзьями стрелял с пневматического ружья по различным целям.

59-летнего гражданина госпитализировали в больницу с диагнозом травматическое ранение предплечья. Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 44-летний житель Стрыйского района Львовской области.

По факту преступления открыто уголовное производство по ч.4 ст.296. Фигуранту дела грозит от трех до семи лет заключения.

  • На Николаевщине мужчина ранил прохожего из травматического ружья
  • На Николаевщине мужчина ранил прохожего из травматического ружья
  • На Николаевщине мужчина ранил прохожего из травматического ружья
  • На Николаевщине мужчина ранил прохожего из травматического ружья
На Николаевщине мужчина ранил прохожего из травматического ружья / 2 фотографии

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В Николаеве мужчина выстрелил в ребенка

Накануне в Николаеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в 10-летнего мальчика. Его возмутило, что ребенок вместе с семьей и друзьями запускал фейерверки.

Получит ли наказание житель Николаева, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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