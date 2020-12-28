23 декабря в Одесской области мужчина на автомобиле Honda на автомобильном пути подъехал к авто марки ВАЗ и выстрелил в пассажира. Пострадавший умер на месте, не дождавшись медиков. Убийце удалось скрыться.

Однако 28 декабря полиции удалось задержать злоумышленника — им оказался 34-летний гражданин. Мужчины долгое время конфликтовали из-за одной женщины.

Под влиянием ревности 34-летний задержанный в состоянии алкогольного опьянения решил убить своего соперника с помощью ружья. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.







Не поделили женщину: на Одесщине мужчина застрелил соперника из-за ревности / 2 фотографии

Читайте: На Николаевщине мужчина ранил прохожего из травматического ружья

На днях стало известно об убийстве известного предпринимателя в Киеве. Мужчину застрелили из его ружья и возле торгового центра, который ему принадлежал. Подробности убийства предпринимателя в Ровно читайте на Фактах ICTV.