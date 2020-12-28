В России в городе Грозный неизвестные начали стрелять на улице. По предварительной информации, есть погибшие. Нападавшие стреляли в милиционеров.

На место происшествия уже прибыло подкрепление. На видео, опубликованных в сети видно, как по улицам Грозного едут машины полиции и автозаки.

Российские СМИ утверждают, что погибли два человека. Кроме того, двое боевиков, которые начали стрельбу, якобы ликвидировали.

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Также появились первые фото с места стрельбы.

Стрельба в Берлине

26 декабря в Германии в городе Берлин произошла стрельба, в результате которой пострадали четыре человека. Выстрелы были слышны в районе Кройцберг недалеко от офиса Социал-демократической партии Германии.

По информации СМИ, трое пострадавших получили серьезные ранения, их госпитализировали. Четвертого пострадавшего достали из соседнего канала Ландвер.

В полиции сообщили, что он самостоятельно прыгнул в воду, из-за чего травмировал ногу.