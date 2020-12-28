В центре Львова задержали 19-летнего киевлянина с коммунистической символикой

В одном из заведений в центре Львова 28 декабря правоохранители задержали парня, на шапке которого присутствовала коммунистическая символика.

Выяснилось, что нарушителем оказался 19-летний киевлянин. Во Львов он приехал с туристической целью.

Шапка с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде, была изъяты.

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Уголовное производство открыто по ч.1 ст.436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК Украины.

Парню грозит реальное наказание лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Похищение прицепа с предвыборной агитацией

В конце сентября, в разгар подготовки к местным выборам 2020, руководитель одной из политических партий сообщил, что во Львове похитили прицеп с агитационным баннером.

Полиция нашла злоумышленника в начале октября: им оказался 33-летний житель одного из сел области.

Прицеп марки Автобан нашли у него в гараже, а вот агитация исчезла бесследно.

Было открыто производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) УК Украины.