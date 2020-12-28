За 1 млн рублей: в Москве женщина пыталась продать дочь в сексуальное рабство

В России женщина пыталась продать свою несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство за 1 млн рублей. Жительница города Тюмень разместила соответствующее объявление в сети еще в ноябре.

После этого она вместе с дочерью прибыла в Москву, чтобы в местной гостинице заключить сделку. После получения средств ее задержали сотрудники Министерства внутренних дел и Следственного комитета Москвы.

В ближайшее время 37-летней гражданке будет сообщено о подозрении и изберут меру пресечения.

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В РФ мужчина убил своих детей

В городе Уфа Российской Федерации мужчина убил двух детей после измены жены. Мальчику было шесть лет, а девочке всего один. После совершенного отец покончил с собой.

Читайте подробности убийства детей и самоубийства в Уфе на Фактах ICTV.

Источник: Следственный комитет Российской Федерации в Москве