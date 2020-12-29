(Українська) У Києві правоохоронці попередили замовне вбивство двох осіб

В Киевской области правоохранители разоблачили человека, который искал киллера для убийства двух человек.

Заказчик тяжкого преступления — 34-летний житель одного из сел Броварского района Киевской области, который ранее был депутатом поселкового совета.

Киллер должен был ликвидировать его оппонентов, с которыми сложились неприязненные отношения — 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села.

Правоохранители сработали на опережение и организовали встречу заказчика преступления с “нужным” ему человеком во время которой злоумышленник передал фото своих врагов. За убийство первой жертвы он пообещал $6 тыс. и предоставил задаток — $300.











$6 тыс. за одного: на Киевщине депутат нанял киллера, чтобы избавиться от врагов / 3 фотографии

Ему готовится вручения подозрения по факту организации покушения на заказное убийство и приготовление к совершению умышленного убийства человека на заказ.

За противоправные действия злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Нападение на мэра Броваров — реакция Кличко

22 декабря стало известно о нападении на мэра Броваров Игоря Сапожко под Киевом. Информацию подтвердили в полиции. На инцидент отреагировал мэр Киева Виталий Кличко.

Он обратился в полицию и попросил их как можно быстрее провести расследование.