(Українська) У Києві правоохоронці попередили замовне вбивство двох осіб

В Киевской области правоохранители разоблачили человека, который искал киллера для убийства двух человек.
Заказчик тяжкого преступления — 34-летний житель одного из сел Броварского района Киевской области, который ранее был депутатом поселкового совета.
Киллер должен был ликвидировать его оппонентов, с которыми сложились неприязненные отношения — 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села.
Правоохранители сработали на опережение и организовали встречу заказчика преступления с “нужным” ему человеком во время которой злоумышленник передал фото своих врагов. За убийство первой жертвы он пообещал $6 тыс. и предоставил задаток — $300.
Ему готовится вручения подозрения по факту организации покушения на заказное убийство и приготовление к совершению умышленного убийства человека на заказ.
За противоправные действия злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Нападение на мэра Броваров — реакция Кличко
22 декабря стало известно о нападении на мэра Броваров Игоря Сапожко под Киевом. Информацию подтвердили в полиции. На инцидент отреагировал мэр Киева Виталий Кличко.
Он обратился в полицию и попросил их как можно быстрее провести расследование.