Одну из тихих улиц на окраине Днепра всколыхнула трагедия: во дворе дома нашли сразу два мертвых тела — 75-летней матери и ее 38-летнего сына.

Пенсионерка и ее взрослый сын висели прямо на газовой трубе. Повешенных нашли полицейские, разыскивавшие мужчину для допроса, ведь накануне он стал участником драки.

Однако родственники умерших убеждают — драка не могла стать причиной самоубийства. Мать с сыном не пьянствовали, не ссорились и не имели никаких долгов.















Два тела в петле на газовой трубе: подробности гибели матери и сына в Днепре / 4 фотографии

Женщина получала пенсию, у сына постоянной работы не было: однако оба постоянно жаловались, что устали жить.

В прошлом кондитер, пенсионерка пыталась покончить с собой еще весной.

— Она резала себе вены, очень жаловалась, что не может уже жить. Дочь она уже похоронила, другой сын тоже повесился. Такое у них было, — рассказала родственница Галина.

Соседи и родственники говорят, что именно суицидальные наклонности матери и стали последней каплей для сына.

— Он жил без жены, трудно ему было. Удочку ему подарила, говорила, чтобы ходил на рыбалку, чтобы успокаивался. Но, видно, руки опустились, не было никакой радости от жизни, — добавляет родственница.

Загадочную двойную гибель матери и сына в полиции расследуют как самоубийство.

Ни предсмертной записки, ни следов насилия на телах покойников эксперты не обнаружили.