Кровь с живота: на Одесщине расследуют загадочную смерть подростка

В Одесской области полиция расследует обстоятельства смерти подростка. 15-летнего парня, который лежал в своей комнате с ножевым ранением в животе, нашел младший брат.

После этого он сразу позвал маму, а она вызвала скорую помощь. Врачам не удалось спасти подростка — из-за значительной потери крови он скончался.

Жители населенного пункта положительно характеризуют семью. Родственники утверждают, что разговоров о самоубийстве у парня не было.

Читайте: На Николаевщине мужчина ранил прохожего из травматического ружья

Полиция квалифицировала трагедию по факту самоубийства. Тело умершего направлено на медицинскую экспертизу.

Убийство из-за ревности

Житель Одесской области убил мужчину из-за ревности. Они долгое время находились в конфликте из-за одной женщины.

Накануне 34-летний гражданин застрелил соперника. Читайте подробности убийства из-за ревности в Одесской области на Фактах ICTV.