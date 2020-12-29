На Волыни мужчина убил работника предприятия струей воды. 53-летний мужчина во время ссоры с погибшим направил ему в лицо струю воды из моющего аппарата, которая попала в рот.

Тело погибшего работника нашли на территории одного из предприятий в Гороховском районе.

Правонарушитель задержан, после объявления ему подозрения в совершении преступления по факту умышленного убийства, злоумышленнику будут выбирать меру пресечения.

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Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Убийство из ревности

23 декабря в Одесской области мужчина на автомобиле Honda на автомобильном пути подъехал к авто марки ВАЗ и выстрелил в пассажира. Пострадавший умер на месте, не дождавшись медиков. Убийце удалось скрыться.

Под влиянием ревности 34-летний задержанный в состоянии алкогольного опьянения решил убить своего соперника с помощью ружья. За совершенное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.