В одной из частей Луганской области еще 26 декабря в результате неосторожного обращения с оружием был ранен военнослужащий.

Однако во время проверки инцидента выяснилось, что солдат получил сквозные огнестрельные ранения живота и голени во время конфликта с сослуживцем.

Подозреваемого в покушении на умышленное убийство задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней и без права внесения залога.

Ему инкриминируют ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ – Законченное покушение на умышленное убийство.

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Год назад в Одесской области военнослужащий выстрелил в голову из автоматического оружия сослуживцу.

В результате ранения матрос-срочник умер.

Источник: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил