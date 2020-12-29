В Польше разбился украинский дельтаплан — подробности

В Польше на пограничной с Украиной территории упал дельтаплан с контрабандными сигаретами, которым управлял 44-летний украинец.

В результате падения мужчина получил травмы, ему оказали помощь и доставили в больницу. Наряду с дельтапланом пограничники обнаружили несколько коробок с сигаретами, в которых было 8 тыс. пачек на общую сумму свыше 800 тыс. грн.











В Польше разбился украинский дельтаплан с контрабандными сигаретами / 3 фотографии

За нелегальное пересечение границы и контрабанду сигарет мужчине грозит до пяти лет заключения, его уже передали украинским пограничникам.

Разбитый дельтаплан нашли вблизи населенного пункта Вольчины Влодавского уезда.

Как предполагают пограничники, мужчина планировал без посадки сбросить коробки с сигаретами на берегу реки Буг с польской стороны границы и вернуться на территорию Украины.

Контрабанда в Одесской области

В Одесской области пограничники обнаружили международный канал контрабанды наркотиков. Кокаин прибыл в Украину в Морской порт Южный из Эквадора в контейнере с грузом фруктов.

Конечным пунктом доставки наркотических веществ должна была стать одна из стран Европейского Союза.

Источник: Пограничная служба Польши