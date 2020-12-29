Взяточничество в Луцке – за вымогательство задержали чиновника

В одном из ресторанов Луцка задержали чиновника сектора собственной безопасности ГФС в Волынской области во время получения неправомерной выгоды.

31-летний чиновник требовал от предпринимателя и его партнера платить ему ежемесячно $2 тыс. за то, что не будет создавать искусственных препятствий для их бизнеса.























Требовал у бизнесменов $2 тыс. ежемесячно: в Луцке чиновника ГФС взяли с поличным / 6 фотографий

В случае отказа угрожал открыть уголовное производство и проводить следственные действия, во время которых будут изымать товары, документы и другие ценности с последующим наложением на них ареста.

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Решается вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

Ему грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Также проверяют на причастность к этому преступлению сотрудников следственных подразделений.

В Тернополе похитили и пытали криптовалютчика

В Тернополе напали на столичного бизнесмена-криптовалютчика, который вместе с женой приехал на день рождения родственника. Неизвестные пытали его и требовали $800 тыс.

Правоохранители задержали четырех из семи подозреваемых. Место нахождения еще трех злоумышленников устанавливается. Известно, что один из них уже успел пересечь границу.

Фото: ГБР