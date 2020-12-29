За попытку подкупить участкового: на Черниговщине женщину оштрафовали на 17 тыс.

В Сосницком районе Черниговской области суд вынес приговор по делу 60-летней женщины, которая пыталась дать взятку участковому полицейскому.

Согласно материалам следствия, в августе женщину задержали по факту неадекватного поведения из-за сильного алкогольного опьянения. Догадки правоохранителей подтвердились на медосмотре.

При попытке составить админпротокол, предусмотренное ст. 178 КУоАП, женщина предложила правоохранителям 400 грн, чтобы как-то “замять” дело.

Зато полиция вызвала следственно-оперативную группу, которая и зафиксировала факт совершения преступления.

Учитывая все обстоятельства дела, районный суд приговорил местную жительницу к 17 тыс. грн штрафа. Приговор вступил в законную силу.

Источник: Черниговская областная прокуратура