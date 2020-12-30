Во время взрывов в аэропорту Адена в Йемене погибло 27 человек.

Об этом заявил представитель правительства Йемена.

По его словам, “при атаке на аденский аэропорт были убиты 27 человек, десятки получили ранения”.

По информации местных СМИ, вероятной причиной взрывов стал ракетный обстрел хуситов (военизированная группировка действующая на территории Йемена).

Около 13.00 30 декабря в аэропорту города Адена в Йемене произошло несколько взрывов. Три взрыва прогремели одновременно с прилетом министров нового правительства страны.

Взрыв произошел, когда чиновники, прибывшие из Саудовской Аравии, еще не вышли из самолета, а находились на борту. Они не пострадали.