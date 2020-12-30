В Черновицкой области засудили акушера-гинеколога, который неправильно оценил риски во время родов, вследствие чего 25-летняя женщина родила мертвого ребенка.

— Следствие установило, что в январе 2017 года акушер-гинеколог районной больницы во время родов неправильно определила возможные риски перинатальной и материнской патологии и выбрала неправильную тактику ведения родов. Развитие осложнений в родах диагностировали слишком поздно. Во время операции медики изьяли мертвого мальчика, — отметили в прокуратуре.

За ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей врача приговорили к двум годам лишения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на один год.

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Однако ее освободили от отбывания основного наказания с испытательным сроком на один год.

Небрежность врача в Киеве

В Оболонском районе Киева будут судить детского врача-хирурга, из-за бездействия которого умер 2-летний мальчик.

Ужасный инцидент произошел еще в феврале. Тогда в больницу были госпитализированы 2-летнего мальчика с диагнозом инородное тело пищевода, желудочно-кишечное кровотечение под вопросом.

Осмотр слизистой оболочки пищевода состоялся только через 10 часов. При обследовании у мальчика возникла острая сердечная недостаточность с последующим наступлением смерти.

Источник: Черновицкая областная прокуратура