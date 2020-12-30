Пьяные угрозы и брань на видео: в Харькове полиция остановила авто известной блогерши

В Харькове правоохранители остановили внедорожник Porsche, за рулем которого находилась известная блогерша Екатерина Якимив.

Владелица белой иномарки была в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому не заметила, как нарушила ряд правил дорожного движения.

Однако вместо адекватного общения полиции достались угрозы, грязная брань и нецензурные жесты.

Очевидцы подтвердили: блогерша выкрикивала угрозы и даже планировала пожаловаться в полицию уже покойному мэру Харькова Геннадию Кернесу.

— Я тебе устрою такую жизнь, что ты ох..ешь! Я сказала ему: пошел на х.й, бл..ь! Ты петух галимый, ты понял или нет? Ты петух! — не стесняясь, кричала девушка в милицию.

После неудачных попыток пройти тест на выявление алкоголя и наркотиков в крови Екатерина решила просто закрыться в машине.

Как сообщили правоохранители, это далеко не первый админпротокол на Екатерину Якимив.

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За рулем в нетрезвом состоянии девушку ловили по меньшей мере дважды, а еще она попадала в ДТП. Все дела рассматриваются в судах.

К счастью, пока под колесами элитного авто блогерши по кличке Тигра никто не пострадал.

Пьяное ДТП на Львовщине

В Жовкве на Львовщине молодая компания под градусом попала в ДТП, в результате чего авто пришлось доставать из местного пруда.

За рулем был 19-летний водитель, вместе с ним — старший 28-летний товарищ и несовершеннолетняя подружка.

Их странное поведение на дороге заметили патрульные, которые бросились догонять безумного водителя.

Скрываясь от погони, компания не успела развернуть руль и влетела в воду.